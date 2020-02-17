Onur Binay/posta.com.tr

Akıllı bir bilgisayar korsanı ya da tüccar, merkezi olmayan finans (DeFi) alanındaki çeşitli protokollerden faydalanarak 350 bin dolar kazandı. Birkaç farklı DeFi aracı kullanan hacker, küçük bir fiyat manipülasyonu kullanarak binlerce dolar kazanmayı başardı.

DeFi yatırım şirketi Stake Capital'in kurucusu Julien Bouteloup , çok katmanlı işlemin ne kadar karmaşık olduğunu göstermek için bu görüntüyü bir araya getirdi. Ve olanları kabaca ortaya koyuyor.





350 bin dolar kazanan hacker’ın işlemleri basit olarak şöyle anlatılabilir: Hacker ilk olarak bir DeFi protokolü olan dYdX’ten yaklaşık 2.7 milyon dolar değerinde 10 bin ETH( Ether, Ethereum’un kripto para birimi) borç aldı. Hacker borç aldığı 10 bin ETH’nin yarısını Compound’a diğer yarısını da borcun geri ödemesi olarak bZx protokolüne yatırdı. bZx’e yatırılan 5 bin ETH, başka bir kripto para birimi olan WBTC’nin değerinin düşmesini sağladı.

Compound’dan 112 WBTC borç alan hacker, kısa süreli düşüşten sonra daha yüksek fiyatla Kyber Uniswap üzerinden satmayı başardı. Bu şekilde kısa grafikli düşüşlerden faydalanan hacker toplamda 350 bin dolar kar etti.

Bilgisayar korsanı, çeşitli DeFi araçlarının bir şekilde etik dışı bir kar elde etmek için birlikte nasıl kullanılabileceğini açıklamakla kalmadı, bu DeFi araçlarının bazılarının ne kadar merkezi olmadığını da vurguladı.

Fulcrum protokolünü sürdüren bZx, durum hakkında açıklama yaparak, kullanıcılarının hiçbirinin para kaybetmediğini açıkladı. bZx, yaptığı açıklamada protokole bir saldırı gerçekleştirildiğini kabul etti. Platform yöneticileri, hacker’ın 600 bin doları geride bıraktığını, yönetici anahtarı ile hacker’ın fon hesaplarına ulaşarak bu paranın kullanıcılara dağıtılacağını açıkladı







