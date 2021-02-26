Bir Deniz Özçelik bestesi: Neylerim

Sözü ve müziği Deniz Özçelik’e ait olan, Majnoon’un prodüksiyonunu yaptığı ‘’Neylerim’’ parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Parçanın sözlerinde varoluşa teslimiyeti anlatan şarkıcı, kendine has vokal tarzıyla dikkat çekiyor.

Esere Burak Malçok ney ile eşlik ediyor. Yapımcılığını Rist İstanbul’un üstlendiği sarki, Rist Records etiketiyle yayınlandı. ‘Masteringi İspanya’da yapılan ’Neylerim’’ parçasının orijinal kaydının yanı sıra, Serdar Ayyıldız’ın da bulunduğu 5 adet remix versiyonu da yer alıyor. Ünlü semazenler İshak Ürün ve Kübra İşeri’nin, değerli mandala sanatçısı Aslıhan Aksun’nun da eserinin yer aldığı klibin yönetmeni ise me.avare.



