Magazin Bir Deniz Özçelik bestesi: Neylerim

Bir Deniz Özçelik bestesi: Neylerim

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Bir Deniz Özçelik bestesi: Neylerim

Geçtiğimiz eylül ayında Altın Güvercin Beste Yarışması’nda yıllar önce Cem Karaca ve Fatih Erkoç’un da kazandığı ‘’En İyi Besteci, En İyi Söz Yazarı, En İyi Yorumcu ve Altın Güvercin’’ ödüllerinin tamamını toplayarak müzik sektöründe dikkat çeken Deniz Özçelik, Majnoon ile yaptığı ‘’Neylerim’’ adlı single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

26 Şubat 2021, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
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Sözü ve müziği Deniz Özçelik’e ait olan, Majnoon’un prodüksiyonunu yaptığı ‘’Neylerim’’ parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Parçanın sözlerinde varoluşa teslimiyeti anlatan şarkıcı, kendine has vokal tarzıyla dikkat çekiyor. 

Esere Burak Malçok ney ile eşlik ediyor. Yapımcılığını Rist İstanbul’un üstlendiği sarki, Rist Records etiketiyle yayınlandı. ‘Masteringi İspanya’da yapılan ’Neylerim’’ parçasının orijinal kaydının yanı sıra, Serdar Ayyıldız’ın da bulunduğu 5 adet remix versiyonu da yer alıyor. Ünlü semazenler İshak Ürün ve Kübra İşeri’nin, değerli mandala sanatçısı Aslıhan Aksun’nun da eserinin yer aldığı klibin yönetmeni ise me.avare.


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