Polisin bildirdiğine göre kavga 27 yaşındaki kadının 51 yaşındaki diğer kadını köpeğini döverken görmesinin ardından patlak verdi.

KADINLAR KAVGA ETTİ, KÖPEKLER İZLEDİ

Genç kadının, köpeğine fiziksel ceza uygulayan yaşlı kadını azarladığı iddia edildi. Laf dalaşının ardından iki kadın birbirine girdi. Kavga sırasında yaşlı kadının düşüp genç kadının baldırını ısırdığı ve yaraladığı belirtildi.

Alman polisi iki kadın arasındaki kavga sırasında, "Köpekler sadece baktı ve ısırmadı" dedi.

Kadınlar fiziksel yaralanmaya neden olma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu haber sosyal medya platformu Reddit'te de tartışma yarattı. Kullanıcılardan biri, "Almanya'daki köpekler çok disiplinli olmaya meyilli" derken bir diğeriyse, "Çok kötü, şimdi köpek sahibini uyutmak için doktora götürmek zorunda kalacak" dedi.

Bir başkasıysa, "Zombi kıyametleri işte böyle başlıyor" diye yazarken başka bir kullanıcıysa, "Kadının köpeği ısırmasından iyidir" ifadelerini kullandı.