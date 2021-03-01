Evcil Dostlar Bir garip olay: Sudan'da kokpite giren kedi mürettebata saldırdı

Bir garip olay: Sudan'da kokpite giren kedi mürettebata saldırdı

Evcil Dostlar

Bir garip olay: Sudan'da kokpite giren kedi mürettebata saldırdı

Sudan'da bir yolcu uçağının kokpitine kedi girdiği ve pilotlara saldırdığı öğrenildi. Yaşanan olay üzerine uçak, havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

01 Mart 2021, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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Sudan'ın başkenti Hartum'dan havalanan bir yolcu uçağı, 'kedi saldırısı' nedeniyle seferi yarıda bırakıp geri dönmek zorunda kaldı. Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi planlanan Sudanese Tarco havayollarına ait yolcu uçağında havalandıktan yarım saat sonra tespit edilen kedi, uçakta acil durum oluşmasına yol açtı. Al-Sudani'nin haberine göre kedi, saldırganca hareket edip mürettebata saldırdığı için pilot uçuşu tamamlamaktan vazgeçip Hartum'a geri dönme kararı aldı. 

BAKIM ESNASINDA UÇAĞA SIZMIŞ OLABİLİR

Sputnik'te yer alan habere göre, geçen çarşamba günü yaşanan olayda, kedinin bir gün öncesinden uçak hangarında kaldığı ve temizlik veya teknik bakım esnasında uçağa sızdığı ve orada saklandığı tahmin ediliyor. 



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