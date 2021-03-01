Sudan'ın başkenti Hartum'dan havalanan bir yolcu uçağı, 'kedi saldırısı' nedeniyle seferi yarıda bırakıp geri dönmek zorunda kaldı. Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi planlanan Sudanese Tarco havayollarına ait yolcu uçağında havalandıktan yarım saat sonra tespit edilen kedi, uçakta acil durum oluşmasına yol açtı. Al-Sudani'nin haberine göre kedi, saldırganca hareket edip mürettebata saldırdığı için pilot uçuşu tamamlamaktan vazgeçip Hartum'a geri dönme kararı aldı.

BAKIM ESNASINDA UÇAĞA SIZMIŞ OLABİLİR

Sputnik'te yer alan habere göre, geçen çarşamba günü yaşanan olayda, kedinin bir gün öncesinden uçak hangarında kaldığı ve temizlik veya teknik bakım esnasında uçağa sızdığı ve orada saklandığı tahmin ediliyor.





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