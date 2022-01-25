Bir gün kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Dolayısıyla nasıl yazıldığını merak edenler yoğun bir araştırma içerisinde olmaktadırlar. Peki, bir gün nasıl yazılır? Birgün TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Bir gün kelimesinin doğru yazılış şekli...

Bir gün TDK'ya göre doğru yazılışı

Bir gün kelimesi TDK'ya göre ayrı yazılmaktadır. Bir ve gün kelimeleri ayrı olarak yazım şekli doğru olan yazım şeklidir.

BİR GÜN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDEKİ ÖRNEKLERİ

Kelimenin doğru yazımına dair pek çok örnek cümle bulunur. İşte bir gün kelimesinin doğru yazımına dair örnek cümle;

"Bir gün hepimiz okulumuzu bitirerek diploma sahibi olacağız. "

Yanlış yazımına dair örnek cümle;

"Yarın birgün ne olacağını hiçbirimiz kestiremiyorduk. "

BİR GÜN NEDİR?

Bir gün demek herhangi bir günü ifade eden kelimedir.



