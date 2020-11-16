Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısının tüm yankıları sürerken bir haber daha geldi.

Corona virüs pandemisinde dünyaya umut olan Türk doktorlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısı konuşulurken dünya Türk bilim insanlarını daha uzun süre konuşacağa benziyor. Şimdi bir güzel haber de kanser tedavisinden geldi.

Sabah'ın haberine göre Türk bilim insanı Polen Koçak, kansere karşı geliştirdiği yeni nesil ilaçlarla dünyada parmakla gösteriliyor. Harvard'daki çalışmalarını sürdüren Koçak "Ülkemi genetik ve biyoteknoloji alanında zirveye taşımak istiyorum" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nden 6 yıl önce mezun olan 29 yaşındaki Polen Koçak, genç yaşına rağmen sayısız başarılara imza attı.

ABD'deki Harvard- MIT Health Sciences and Technology'de, araştırma görevlisi olarak kabul edilen ve yeni nesil kanser önleyici ilaçların geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapan Koçak, bu çalışmada, normal hücrelere zarar vermeden sadece kanserli hücreleri hedefleyerek kanserli dokuyu tedavi etmek üzerine yoğunlaştı. Türkiye'ye döndükten sonra özel bir hastanenin kök hücre üretim ve rejenaratif tıp bölümünde görev yaptı.

Üç yıl önce Yeditepe Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlayan Koçak'ın, Türkiye'de ilk kez bitkiden elde edilen bir nanovezikülünün akciğer kanseri tedavisinde kullanılması ile ilgili uluslararası bir patenti yayımlandı. Geliştirdiği bitki kaynaklı nanovezikülünün yara iyileştirmesi ve doku yenilemesi üzerindeki etkisini incelediği araştırması, uluslararası bir dergide yer aldı.

Edinilen son dakika bilgisin göre Dr. Koçak, ardından da konuk araştırmacı olarak Dr. Su Ryon Shin'in Harvard Medical Brigham and Women's Hospital'daki grubuna katıldı. Ekibiyle, ağırlıklı olarak, kalp damar hastalıkları sürecinde, hasar görmüş kalp ve damar hücrelerini yeniden programlamayarak sağlıklı hücrelere geri çevirme üzerine odaklandı.

Aynı zamanda Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği kurucu üyelerinden olan Koçak, Genestetix Genetik Danışmanlık ArGe ve Biyoteknoloji adında, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi bünyesinde, kişiye özel genetik test kitleri ve kişiye özel biyoteknolojik ürün geliştiren bir girişimin kurucusu oldu.





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