Bir hamle ile hayatları değişti

Örnek oldular

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya’da düzenlenen, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’na 81 ilden 2 bin 557 sporcu ve aileleri ile birlikte toplan 7 bin kişi katıldı. 7’den 70’e farklı yaş kategorilerinde sporcuların yarıştığı turnuvada kanseri iki kez yenen görme engelli Büşra Öztürk, sokakta öğrendiği satrancı öğrencilerine öğreten anasınıfı öğretmeni Abdulkadir Abak ve devlet koruması altındaki çocuklara satrancı sevdirip öğreten sosyal hizmet uzmanı Oğuzhan Deniz’in hikayeleri herkese örnek oluyor.

Sokakta öğrendi

Anasınıfı öğretmeni olan Abdulkadir Abak, son 10 yıldır satranç antrenörü olarak Mardin’de aktif olarak çalışıyor. Satrancı hobi olarak ortaokulda öğrendiğini belirten Abak, “Sevdiğim için ara sıra arkadaşlarla oynadım. Anasınıfı öğretmenliğini okurken çocuk gelişimi üzerindeki etkisinin iyi olacağına inandığım için 2001’den beri tüm öğrencilerime sokaktan öğrendiğim satrancı öğretmeye çalıştım” dedi.

Türkiye’deki turnuvalardan hiç haberdar olmayan Abak, Mardin’de TSF il temsilcisi olarak göreve başlayan Avukat Nazan Kaya’nın kendisini yönlendirmesi ile turnuvaya katıldı.

Üç yaşında başladı

Abdulkadir Abak’ın sekiz yaşındaki kızı Tuana ise satranca üç yaşında başladı. Satrancı babasıyla gittiği anaokulunda öğrenen Tuana, burada arkadaşlarıyla birlikte satranç oynadı. Tuana, babasının antrenörlüğünde turnuvaya hazırlandı.

Tuana, 2019 yılında girdiği ilk ulusal resmi turnuvasında hem en küçük sporcu ödülü aldı hem de 4’üncü oldu. Satranç ile birlikte kızının hayal gücünün zenginleştiğini söyleyen baba Abak, “Sayılarla daha çok haşir neşir oldu. Bu da okulda matematiğe olan ilgisini etkiledi. Aldığı başarılarla özgüveni arttı. Çoğu ebeveyn ona özenerek çocuklarını satranca yönlendirdi” dedi.

Satranca destek

Aralık 2005’te Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, satranç sporuna verdiği destek kapsamında birçok projeye imza attı. İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker projeler hakkında bilgi verdi:

■ 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında Sevgi Evi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Koruma-Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 305 birime 422 satranç sınıfı açıldı.

■ 2017 yılında ‘Yeni Hayata Bir Hamle’ projesi çerçevesinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk ve Gençlik Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitim Evlerinden 31 kuruma 40 satranç sınıfı açıldı.

■ Gören Eller Projesi kapsamında Türkiye’deki 17 görme engelli okuluna, özel tasarlanan satranç sınıfları açıldı.

■ Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ana sponsorluğu kapsamında KKTC’de okulların tamamında satranç sınıfı açıldı.

Derece alanlar milli takım havuzuna girecek

TSF Başkanı Gülkız Tulay şampiyonalarda kendi kategorilerinde derece elde eden sporcuların milli takım havuzuna girmeye hak kazanacağını söyledi. Yaş kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcuların uluslararası turnuvalara Türkiye Satranç Federasyonu’nun imkanlarıyla gönderileceğini belirten Tulay “milli takım havuzu kontenjanında her kategoride 200 sporcunun üzerindeki 25 sporcu için bir kontenjan daha verilecek.

Ayrıca milli takım havuzunda yer alan sporcular ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Yaş Gruplarına katılma avantajı da elde edecekler” dedi.

Satrançla sorunlarını çözdü

Osmaniye’de yaşayan Büşra Öztürk 12’nci sınıfta okuyor. İki kez kanseri yendi. Kanserden kaynaklı olarak görme yetisini kaybetti. 2018 Görme Engelliler Türkiye 2’ncisi olan Büşra altı yıldır görme engelliler kategorisinde Osmaniye il birincisi.

Satranç sayesinde pek çok şeyi yendiğini söyleyen Büşra “Sosyalleşme, el sıkışma problemim ve titizlik takıntım vardı. Satranç sayesinde pek çok sorunun önüne geçtim. Odaklanmama problemimi yendim” dedi. Satrançta Türkiye’yi iyi bir derece ile temsil etmek istediğini söyleyen Büşra hukuk fakültesinde okumak istiyor.

Koruma altındaki çocuklara satranç öğretiyor

Elazığ’da sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Oğuzhan Deniz Türkiye Satranç Federasyonu’ndan antrenörlük belgesi aldı. Devlet koruması altındaki çocukların yaşadığı eski adıyla Sevgi Evleri olan Çocuk Evleri Sitelerinde satranç serüvenine başladı.

Çocuk Evleri Sitelerinde 100’den fazla çocuğa satrancı sevdirip öğreterek çocukların psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağladı. Satranç Federasyonu’nda hakemlik yapmaya başlayan Deniz, il hakemi olarak görev yapmaya devam ediyor.

Çocuklar sosyalleşti

Satrancın çocuklar üzerinde olumlu etkilerini gördüğünü belirten Deniz, “Çocukların ders başarıları artı. Belli seviyelere gelen çocukları turnuvalara götürüyoruz. Turnuvalara katılan çocuklar daha çok sosyalleşiyor. Yaşadıkları kurum dışında daha geniş bir çevreleri oluyor.

Satranç düşünmeyi ve sabırlı olmayı gerektirdiği için özellikle Çocuk Evleri Sitelerinde kalan çocuklar için olmazsa olmaz. Koruma altındaki bir üniversite öğrencimiz, hem hakemlik hem de satranç kulübünde antrenörlük yapıyor” dedi.