Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı corona virüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Gaziantep salgının başlangıcından bu yana vaka sayılarında dikkat çeken illerden biri olmuştu.

Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, vaka sayısı 225 bin 173, vefat sayısı 5 bin 596 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdakilerin sayısı 1252, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.

Öte yandan Bakan Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıklarken, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Isparta

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı 1700 nüfuslu Çetince köyü Corona virüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kocaeli Kocaeli'nin ilçelerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. İzmit'te, İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Mardin

Vaka sayısında artış yaşanan Mardin'de yetkililer vatandaşları Korona konusunda tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karaman

Bakan Koca'nın işaret ettiği illerden biri olan Karaman'da corona virüs denetimleri toplu taşımalarda, AVM ve lokantalarda aralıksız olarak devam ediyor. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

307 eve karantina

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vakaların görüldüğü 307 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.



