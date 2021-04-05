Bir ilk! CNN TÜRK ekibi 322 metre yükseklikteki kuleye çıktı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016 yılında hizmete açıldı. Yapımı, açılışı, ücreti çok konuşulmuştu. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk’ün amacı köprünün zirvesine çıkmayı, 600 kişinin aktif bir şekilde çalıştığı köprünün görünmeyen noktalarını görmekti. Ekip zorlu yolculuk sonrası zirveye ulaşmakla kalmadı o noktada Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla da bir araya geldi.





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8 DAKİKALIK ASANSÖR YOLCULUĞU

Köprünün tepe noktasına 8 dakikalık bir asansör yolculuğu ardından gerçekleşen bir tırmanma sonucunda ulaşıldı. İşte köprünün ve bağlantı yollarının anbean takip edildiği o merkez ve 322 metre yükseklikteki her gün yaşanan o hayattan nefes kesen görüntüler...







