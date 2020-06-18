Dünya Bir iş yerinde 400 işçi corona virüse yakalandı

Bir iş yerinde 400 işçi corona virüse yakalandı

Dünya

Bir iş yerinde 400 işçi corona virüse yakalandı

Almanya'da bir kesimhanede çalışan 400 işçinin corona virüs testi pozitif çıktı.

18 Haziran 2020, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Almanya’daki Rheda-Wiedenbrück kasabasında et ürünleri şirketinin kesimhanesinde 400 işçinin corona virüse yakalandığı açıklandı.

Önceki gün yapılan testlerde 128 işçide corona virüs tespit edildiği, 2 günün ardından bu sayısının 400’e yükseldiği aktarıldı. Rheda-Wiedenbrück yetkilileri, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Polis vaka sayısının yüksek olması nedeniyle kasabının tamamımın kontrol altına alındığını duyurdu.

DHA


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