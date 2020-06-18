Bir iş yerinde 400 işçi corona virüse yakalandı
Almanya'da bir kesimhanede çalışan 400 işçinin corona virüs testi pozitif çıktı.
18 Haziran 2020, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Almanya’daki Rheda-Wiedenbrück kasabasında et ürünleri şirketinin kesimhanesinde 400 işçinin corona virüse yakalandığı açıklandı.
Önceki gün yapılan testlerde 128 işçide corona virüs tespit edildiği, 2 günün ardından bu sayısının 400’e yükseldiği aktarıldı. Rheda-Wiedenbrück yetkilileri, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Polis vaka sayısının yüksek olması nedeniyle kasabının tamamımın kontrol altına alındığını duyurdu.
DHA
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