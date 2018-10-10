Kanal D'nin ilk bölümüyle gündeme oturan dizisi Bir Litre Gözyaşı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Litre Gözyaşı yeni bölümde Cihan'ın doktoru eğer genç kızın hastalığını sorması durumunda gerçekleri açıklayacağını söylüyor. Figen buna şiddetle karşı çıkıyor. Fakat, hareketlerini kontrol etmekte zorlanan Cihan, bir gariplik olduğunu hissederek doktorun yanına gidiyor. Bunu duyan Figen ivedilikle hastaneye gidip duruma engel olmak istiyor ama iş işten geçiyor. Cihan gözü yaşlı bir şekilde odadan çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.



