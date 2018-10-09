Bir Litre Gözyaşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Litre Gözyaşı ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Cihan'ın ilk aşk duygusu ve heyecanı keyifli anlar yaşatırken, yakalandığı hastalık ise aileyi derinden yaraladı. Son sahnede Cihan'ın "Anne benim hastalığım ne?" sorusu yürekleri ağza getirdi. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR LİTRE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Litre Gözyaşı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölümde yeni bir aşka yelken açan Cihan'ın neler yaşayacağı, Mahir'le olan diyaloğunun nasıl gelişeceği ve hastalığını öğrenip öğrenmeyeceği merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amansız bir hastalığa yakalanan Cihan, henüz gençliğinin baharındayken kendisini zorlu bir mücadele içinde bulur.

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.







