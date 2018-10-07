Aya Kito'nun gerçek hikâyesinden uyarlanan dizi "Bir Litre Gözyaşı" bu akşam Kanal D'de başlayacak. Daha dizi başlamadan konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu başrolde yer alıyor. Dizide doğuştan isyankar, bazen kabalığa varacak derecede dobra biri olan "Mahir"e hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu'nun ise hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı bile...

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da doğan Mert Yazıcıoğlu, aslen Denizlilidir. Dizi oyuncusu olan Yazıcıoğlu, İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne girmiş ve halen eğitimine devam etmektedir.

OYUNCULUĞA TESADÜFEN BAŞLADI

Oyunculukla bir arkadaşı sayesinde tesadüfen ilgilenmeye başlayan Mert Yazıcıoğlu, Can Sipahi’nin yardımları ile kendini oyunculuk konusunda geliştirmek için, Üç Mota eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almıştır. Bir süre sonra, Dedemin İnsanları adlı filmle, oyunculuğa ilk adımını atan Yazıcıoğlu, ilgi çekici fiziği ve iyi oyunculuk performansı sayesinde, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.