Bir mahalle daha karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
28 Mart 2020, Cumartesi 08:23 Son Güncelleme:
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Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili açıklama geldi.
Açıklamada şöyle denildi:
İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor.
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