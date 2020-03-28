Türkiye Bir mahalle daha karantinaya alındı

Bir mahalle daha karantinaya alındı

Türkiye

Bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

28 Mart 2020, Cumartesi 08:23 Son Güncelleme:
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Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor.

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