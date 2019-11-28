Bir müdür hayatlarını değiştirdi

Samsun’da Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, 21 yıllık bir eğitimci ve dört yıldır da müdürlük yapıyor. Çiftli’nin üç yıl önce kurduğu Baruthane Ortaokulu, bugün bölgenin en çok talep gören devlet okulu. Veliler, özel okullardan çocuklarının kaydını aldırıp Baruthane Ortaokulu’nda kayıt için sıraya giriyor.

Baruthane Ortaokulu'nun kayıt bölgesinde 120 öğrenci bulunuyor. Okulun kapasitesi 600, ancak yoğun talep nedeniyle okulda 883 öğrenci eğitim görüyor. Henüz üç yıllık bir okul olmasına rağmen önemli başarılar elde etti. Okulun, bu kadar tercih edilmesinde büyük katkısı olan Müdür Çiftli ile başarısını konuştuk.

Bilgi değil beceri esas

Süleyman Çiftli, bugünkü öğrencileri 2040’lı yıllara hazırlamanın en temel noktasının beceriye dayalı alışkanlıklarının geliştirilmesi olduğunu söyledi. Okulun artık bilgi merkezi olmaktan çıktığını belirten Çiftli, “Öğrenci bilgiyi her yerden alıyor. O zaman okulun görevi nedir?

Okulu kurarken bunu sorguladık. Öyle bir okul kuralım ki 2040-2050 yıllarda ülkemizin nitelikli istihdamı ve yeni girişimcileri oluşsun istedik” dedi. Çiftli, Baruthane Ortaokulu’nu kadın, çocuk, çevre ve hayvanları koruma konularında sorumluluk üstlenme misyonu ile inşa ettiklerini vurguladı.

Öğrendiklerini hayatına aktardı

Süleyman Çiftli, bu vizyonu yakalamasında 10 yıl önce tanıştığı Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) çok büyük emeğinin olduğunu söyledi. ÖRAV’ın Eğitim Yöneticileri Geliştirme Programı’nda paylaşılanları hayatına aktarmaya başladığını belirten Çiftli, “Öğretmenlerim ile hiç çatışma sorunu yaşamıyorum.

Okulu bir takıma dönüştürdüm. Velilerimizde inanılmaz bir kurum aidiyeti oluştu. Öğrencilerimizin mutlu olmasını sağlayacak bir dili bana ÖRAV sağladı” dedi. Çiftli, Türkiye’nin çok farklı yerlerinden binlerce öğretmenle bu program sayesinde tanıştığını ve birbirlerine tecrübelerini aktarma imkanı bulduklarını belirtti.

Uluslararası dil eğitimi

Dil eğitiminde neredeyse uluslararası standartları yakalayan okulda, öğrenciler haftada yaklaşık 16 saat İngilizce eğitimi alıyor. Üç yıldır uluslararası İngilizce dil kampları yaptıklarını vurgulayan Çiftli, Türk öğrenci ile yabancı öğrenciyi eşleştirdiklerini söyledi.

Danimarka, Meksika, İtalya, Romanya ve İspanya ile uygulanan uluslararası dil kampı kapsamında sadece öğrenciler değil, veliler de yurtdışına gönderiliyor. Yurtdışındaki öğrencilerin velileri de Türkiye’de ağırlanıyor. Okul, geliştirdiği projeler kapsamında TÜBİTAK ve Avrupa Birliği’nden hibe alıyor. Böylece kendi kaynağını kendi yaratıyor.

40 aileye maddi destek

Okulda, Öğretmen Akademisi’nin 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı da uygulanıyor. 5 Taş, öğrencilerin sosyal duyarlılıklarını geliştirmeleri, haklarını ve sorumluluklarını tanımaları, tasarruf ve harcama bilinci kazanmalarını amaçlayan bir program.

Program kapsamında öğrenciler okulun atölyelerinde birçok hediyelik eşya hazırlıyor. Okulun bulunduğu mahallenin semt pazarında da bu hediyelik eşyaları satıyorlar. Müdür Çiftli, projeden elde edilen gelirin okulda maddi durumu kötü olan 40 öğrencinin ailesine yardım amaçlı kullanıldığını söyledi. Çiftli, yardımı velilerin kimliğini gizleyerek, büyük bir hassasiyet içinde yaptıklarının altını çizdi.

650 öğrenci aktif spor yapıyor

Okulda 22 dalda spor yapıldığına dikkat çeken Çiftli, “Beşinci sınıftaki bir öğrencimiz tek başına yelken kullanabiliyor. Golf, bowling, curling oynayabiliyor. Okulumuzda 883 öğrencimizden 650’si aktif olarak bir spor dalı ile ilgileniyor” dedi. Okulda gastronomiden dikişe, piyanodan bağlamaya kadar 20’ye yakın sanat ve beceri atölyesi bulunuyor.

Müdür Çiftli, öğrencilerin bir gün spor bir gün de sanat faaliyetine katılma imkanı bulduğuna dikkat çekti. Baruthane Ortaokulu, aynı zamanda okul dışını ders ortamı olarak sıkça kullanıyor. Geçen yıl 135 defa okul dışında ders yapıldı.

Karne gününde 'Holi Festivali'

Baruthane Ortaokulu’nda her yarıyıl tatiline girilmeden, karne gününde Hindistan’a özgü ‘Holi Festivali’ düzenleniyor. ‘Girişimcilik’ projesi kapsamında düzenlenen Holi Festivali’nde öğrenciler birbirlerini rengarenk boyalarla boyuyor. Öğrenciler etkinlik için kendileri sponsor buluyor.

Ayrıca etkinlikten artan para, yine okulda maddi durumu kötü olan 40 öğrencinin ailesi için kullanılıyor. Öğrencilerin bir taraftan eğlenirken bir taraftan girişimcilik yönlerini geliştirdiğini belirten Çiftli, “Amacımız burada çocuklarımızın girişimcilik, liderlik yönlerini geliştirmek ve özgüvenlerini sağlamak” dedi.

‘Kan Bağışçıları’nı öğrenciler buluyor

Okul düzenli olarak her kasım ayının ilk pazar günü Kızılay’la birlikte kan bağışı kampanyası düzenliyor. 10 Kasım’da Kızılay ile ortak yürüttükleri kan bağışı kampanyası kapsamında, bin 549 ünite ile Türkiye rekoru kırarak bir günde bakanlığa bağlı bir okulda elde edilen en yüksek bağışı topladılar.

Proje kapsamında her çocuk kendi bağışçısını buluyor ve ona eşlik ediyor. Çiftli, kan bağışı için mücadele eden öğrencilerin yardımlaşmayı ve empati kurmayı öğrendiğini söyledi.

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR / sevim.demir@posta.com.tr