Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway’i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.

Üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65’i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, “Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli” denildi.

PARALARI ALAMADILAR

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak, 2016 ortasında başlayan ‘saadet’ 2017’de kâbusa dönüştü. Üyeler, kâr payından vaz geçti ana paralarını dahi alamadı.

7 BİN 200’ER YIL HAPİS TALEBİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun; sistemin kurucusu Eren Düzyol (38), Delli Ertuğrulhan Ay (29), Ersin Düzyol 1985 (36), Halil Başoğlu (27), Kadir Turgut (42) Muhammet Satıroğlu (27), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ile Savaş Işık (45) hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160’ar yıl ile 7.200’er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında yapılacak.

PİYASAYI BİZ YÖNLENDİRECEĞİZ

Öte yandan sanıklar arasında yer alan tek tutuklu sanık ise Muhammet Satıroğlu. Satıroğlu, Kocaeli’nde görülen Hipper davasında yargılanan isimler arasında yer alıyor. Bu arada, hakkında 7 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Eren Düzyol’un üyelere yönelik yaptığı bir paylaşımda “Dünyanın network piyasasını biz yönlendireceğiz” dediği ortaya çıktı.

HESABA BİR ANDA PARALAR AKTI

İddianamede, sanıkların hesap hareketlerine ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre, Ankaway’in kurucusu Eren Düzyol’un hesabına 2015 yılında gelen para miktarı 2.693 TL. Bir sonraki yıl, yani sistemin kurulduğu 2016’da ise Düzyol’un hesabına gelen para miktarı 11.657.625 TL oldu. Anılan yıl Düzyol’u hesabından çıkan para miktarı ise 11.496.060 TL oldu. Yine, 2016 yılında Anka Bilişim Market’in hesabına 2016’da gelen para miktarı 20.102.460 TL. Anılan yıl şirketin hesabından çıkan para miktarı ise 14.997.466 TL olarak kayda girdi. (Hürriyet)