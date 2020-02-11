Bir sanat eleştirmeni beğenmediği eseri yanlışlıkla kırdı

Meksika'nın prestijli sanat fuarlarından Zona Maco'da dünyaca ünlü Meksikalı sanat eleştirmeni Avelina Lésper, daha önce beğenmediğini söylediği bir sanat eserini yanlışlıkla tuzla buz etti. Beğenmediği için önüne boş içecek kutuları bıraktığı sırada eserin paramparça olduğunu söyleyen Lésper, özür diledi. OMR Galerisi'nde sergilenen ve Meksikalı sanatçı Gabriel Rico'ya ait enstelasyona 20 bin dolar değer biçiliyordu. Köşe yazdığı Milenio gazetesi tarafından paylaşılan videosunda, "Sanki eser onun hakkındaki fikirlerimi duydu ve düşüncelerimi hissetti" dedi.









'Profesyonellikten uzak'

Instagram'da açıklama yayımlayan galeri ise olayın kaza gibi gözüktüğünü fakat Lésper'in tavrının profesyonellikten uzak olduğunu söyledi: "Lésper eserin üzerine bir gazlı içecek kutusu yerleştirip fotoğrafını çekerek eseri eleştirmek için çok yakınına girdi ve bu eserin mahvolmasına yol açtı."









Olayın görgü tanığı olan Ekvadorlu ressam Pavel Égüez ise Lésper'in esere dokunmadığını söyleyerek onu savundu. Galerinin Lésper'den eserin parasını isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor. OMR Galerisi sanatçı ve fuarla konuştuktan sonra buna karar vereceklerini söyledi. Lésper ise Çevik ve Fesat Numaralar (Skandal ve Yolsuzluk Olmadan Saklanmak Üzere) adlı eseri tamir etmeyi teklif ettiğini açıkladı. Lesper, Türkçe altyazısını Beliz Sak'ın hazırladığı videoyla Türkiye'de de epey tanınırlık elde etmişti.







