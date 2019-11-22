Bir yanda vahşet, diğer yanda merhamet: Vaşağı katlettiler

Rize Çamlıhemşin’e bağlı Mollaveyis köylüleri dün yol kenarındaki bir çite iple bacağından bağlanmış halde vaşak ölüsü gördü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşağın vücudunda çok sayıda bıçak yarası vardı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri vaşağın aynı zamanda silahla vurulduğunu da belirledi. Vahşeti görenler “Bir insan, bıçaklayacak, vuracak ve asacak kadar bir hayvandan niye nefret eder” diye tepki gösterdi. Jandarma, vaşağı öldüreni bulmak için araştırma başlattı. Nesli tükenmekte olan hayvan öldürmenin en yüksek cezası 10 bin TL. Hayvan hakları tasarısı yasalaşırsa bu suçu işleyene 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Doğal hayatın bir parçası olan vaşaklar kedigillerdendir. Etçildirler. Vaşakların en çok tercih ettiği yaşam alanları, çam ormanları ve engebeli arazilerdir. avlanmaları birçok ülkede yasaktır.

Anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Dünyanın sadece biz insanlara ait olmadığını bilenlerin, başka canlılar için de gösterdiği sevgi, şefkat ve özen, insanlık nedir öğretiyor. Kuşadası Limanı'nda yavru bir kedi denize düştü. Vatandaşlar kediyi kurtarmaya çalıştı ama dalgalar açığa sürükledi. Bunun üzerine AKUT'a haber verildi.

Anne kedi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi.

Daha sonra dalgıç kıyafetleriyle denize girip kediyi sudan çıkardılar. Ekipler yavru kediyi botla kıyıya getirirken, anne kedi de iskelenin kenarında endişeyle yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Atiye'yi bırakmaya kıyamadılar

Edirne’deki Selimiye Polis Merkezi, 1 hafta önce yeni yerine taşındı. Polislerin besleyip ‘atiye’ adını verdikleri sokak köpeği ise orada kaldı. dün eski karakola gelen ekipler, Atiye'nin üzgün halini görünce dayanamadı. Köpeği, ekip otosuna bindirip yeni karakolun bahçesine götürdü.



