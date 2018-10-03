ATV'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Yılmaz'ın idam edileceği seyirciyi şoke ederken Züleyha, haberi alır almaz Hünkar'dan hesap soruyor. Hünkar'ın ise derdi davası oğlunun itibarı... Fakat, Demir, Züleyha'nın hamile olduğunu duyuyor ve büyük bir şaşkınlık geçiriyor.

ZÜLEYHA'DAN İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ

Yılmaz'a ihanet ettiğini düşünen Züleyha'nın yüzü hiç gülmüyor. İstemediği bir adamla evlenmesi, sevdiği adamın hapiste olması acılı kadını iyice bunaltıyor ve canına kıymak için nehre atlıyor. Fragmanda suyun yüzeyinde görürnen Zülayha'nın akıbeti merak konusu olurken gelininin peşine düşen Hünkar onu kurtarabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten. Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi! Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.



