Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevda’sı Nazan Kesal’a sürpriz

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Sevda karakteriyle bu sene katılan başarılı oyuncu Nazan Kesal, izleyicileri kendisine hayran bıraktırıyor. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

NAZAN KESAL DUYGULANDI

Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Nazan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi. Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğum günü sürprizi ünlü oyuncuyu mutlu ederken, sette de neşeli anlar yaşandı.