Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in, diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu. Önceki bölümde dizide hayatını kaybettiği görülen Yılmaz'ın kariyeri netlik kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş 78.bölümde diziye veda etti.

Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmişti. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşti. Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz bitmedi! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlandı. Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine taktı.







