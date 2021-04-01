Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

Şu sıralar ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Murat Saraçoğlu ile oyuncu Alma Terzic'in kızı dünyaya geldi. Çift bebeklerine Emine Leyla adını verdi.

01 Nisan 2021, Perşembe 23:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Murat Saraçoğlu baba oldu. Ünlü yönetmen, son olarak Kuruluş Osman dizinde Sofia karakterini canlandıran Boşnak oyuncu Alma Terzic ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Bebeklerini kucaklarına alan Saraçoğlu çifti büyük mutluluk yaşarken, Murat Saraçoğlu duygularını twitter hesabından şu sözlerle aktardı: “ Hoş geldin kızım, canımın direği. Allah’a şükürler olsun. Emine Leyla”


İlgili Haberler
Flaş iddia! Haber kısa sürede sosyal medyada da yayıldıNefesler tutuldu! Yeni bölüm fragmanı yayınlandıBir kötü haber de Gönül Dağı dizisinden geldiİbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk hayranlıktır
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
'Ev'siz evlilik olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Yerli Michelin
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cankan'ın solisti Malik Ayhan son haliyle şaşırttı