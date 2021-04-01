‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Murat Saraçoğlu baba oldu. Ünlü yönetmen, son olarak Kuruluş Osman dizinde Sofia karakterini canlandıran Boşnak oyuncu Alma Terzic ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Bebeklerini kucaklarına alan Saraçoğlu çifti büyük mutluluk yaşarken, Murat Saraçoğlu duygularını twitter hesabından şu sözlerle aktardı: “ Hoş geldin kızım, canımın direği. Allah’a şükürler olsun. Emine Leyla”







