Magazin Bir Zamanlar Çukurova’da bu ayrılık yıkıcı olacak!

Bir Zamanlar Çukurova’da bu ayrılık yıkıcı olacak!

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Bir Zamanlar Çukurova’da bu ayrılık yıkıcı olacak!

Perşembe akşamlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, atv ekranında 3.sezonu ile yoluna devam ediyor. Şimdiye kadar 86 bölümü yayınlanan dizide en son Esra Dermancıoğlu’nun canlandırdığı Behice karakteri ayrılmıştı… Bu karakterin gidişinin ardından dizide hikayenin merkezine ise Hande Soral’ın canlandırdığı Ümit karakteri tam olarak oturdu.

09 Mart 2021, Salı 10:42 Son Güncelleme:
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Ümit’in Sevda’nın kızı olduğu beklentisi artarken, Demir ile Ümit arasındaki aşk da iyice gelişti. Tabii ki Ümit için bu bir aşktan daha fazlası. Yani belki de bir intikam hikayesi… Ümit’in kendisini Demir’e kaptırıp kaptırmadığı da ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacaktır. Ümit meselesi dizinin son döneminde en çok heyecanı artıran konulardan birisi oldu. Ümit’in getirdiği sırlar ve amaçları yeni bölümlere damgasını vuracak nitelikte…

Dizinin 87.yeni bölümünden yayınlanan fragmanda önemli detaylar var. Züleyha ortadan kayboluyor… Fekeli, Fikret’ten şüpheleniyor ve onu sorguluyor. Demir ise o sıralarda Ümit ile birlikte ve onunla evlilik kararı alıyor… Züleyha ise 2 gün bulunamayınca, Sevda durumu Demir’e haber verecek. Demir, Züleyha’yı ormanda bulacak ve bucağına alıp eve götürecek.

Demir ile Züleyha arasında bir ayrılık yaşanacak mı? Şayet, Demir boşanmak ister ise bu durumun Züleyha için yıkıcı bir etkisi olacaktır. Yani bu adım çok sert olabilir ve Züleyha derin bir bunalım içine düşebilir.

Ümit, Demir’i istediği yöne çekebilecek mi? Fikret’in Demir ile olan kavgasında neler yaşanacak?

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