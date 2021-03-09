Bir Zamanlar Çukurova’da bu ayrılık yıkıcı olacak!

Ümit’in Sevda’nın kızı olduğu beklentisi artarken, Demir ile Ümit arasındaki aşk da iyice gelişti. Tabii ki Ümit için bu bir aşktan daha fazlası. Yani belki de bir intikam hikayesi… Ümit’in kendisini Demir’e kaptırıp kaptırmadığı da ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacaktır. Ümit meselesi dizinin son döneminde en çok heyecanı artıran konulardan birisi oldu. Ümit’in getirdiği sırlar ve amaçları yeni bölümlere damgasını vuracak nitelikte…

Dizinin 87.yeni bölümünden yayınlanan fragmanda önemli detaylar var. Züleyha ortadan kayboluyor… Fekeli, Fikret’ten şüpheleniyor ve onu sorguluyor. Demir ise o sıralarda Ümit ile birlikte ve onunla evlilik kararı alıyor… Züleyha ise 2 gün bulunamayınca, Sevda durumu Demir’e haber verecek. Demir, Züleyha’yı ormanda bulacak ve bucağına alıp eve götürecek.

Demir ile Züleyha arasında bir ayrılık yaşanacak mı? Şayet, Demir boşanmak ister ise bu durumun Züleyha için yıkıcı bir etkisi olacaktır. Yani bu adım çok sert olabilir ve Züleyha derin bir bunalım içine düşebilir.

Ümit, Demir’i istediği yöne çekebilecek mi? Fikret’in Demir ile olan kavgasında neler yaşanacak?



