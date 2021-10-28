Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol karakterleri hikaye gereği ölerek birer birer diziden ayrılmıştı. Hünkar hanımla başlayan ayrılıklar, Yılmaz, Müjgan ve Fekeli ile devam etti. Ancak Demir’in ortadan kaybolması ve ölüp ölmediğine dair bir haber olmaması, Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış’ın diziye yeniden döneceği konusunda umuda neden olmuştu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merak edilen soruların yanıtını da vermiş oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova’nın 110. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin gelişmeler…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA DEMİR DÖNÜYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda hikayenin baş kahramanlarından olan Demir Yaman yer almıyor. Başta karısı Züleyha olmak üzere tüm Çukurova Demir’den gelecek haberi beklerken, aynı zamanda dizinin hayranları da yaptıkları yorumlarda Demir’in diziye dönmesini istediklerini ifade ediyordu.

Son haftalarda dizide yalanan gelişmelerin ardından “Bir Zamanlar “Çukurova’da Demir dönüyor mu? araştırmaları sıklaşsa da dizinin yeni bölümünde bir gelişme bulunmuyor.

MURAT ÜNALMIŞ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DAN AYRILDI MI?

Murat Ünalmış da son zamanlarda Bir Zamanlar Çukurova’ya geri dönmesi yönünde yorumlar alırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. “Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.” diyen başarılı oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığına işaret etti.

Ünalmış açıklamasında; "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.







