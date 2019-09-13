Birand Tunca terhis oldu

'Erkenci Kuş' dizisinde oynadığı Emre Divit karakteriyle tanınan Birand Tunca dizinin sona ermesinden hemen sonra Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı' nda askerliğine başlamıştı.

Oyuncu terhis oldu. Birand Tunca'nın askerlik arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Birand Tunca, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Bison karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. Show Tv’de yayınlanan; başrolü Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Emre karakterini canlandırdı.











