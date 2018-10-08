Hadi bilgi yarışması her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da başlıyor. Uygulamanın ipucu sorusu bu sefer bir hayli ilginç... Birçoğumuzun ilk defa gördüğü bir sanat eseri sosyal medya hesabında paylaşılarak, "Bu akşamın ipucu bir sanat teriminden geliyor. Biliyorsunuz ki sanatın birçok türü var. Ama biz bugün sizlere görselde de gördüğünüz gibi birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserleri soracağız. Bu tarz eserlere ne deniliyor biliyor muyuz? Sizce de çok güzel değil mi?" sözlerine yer verildi.

CEVAP: Asamblaj terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir.







