Magazin Birce Akalay çok sinirlendi

Birce Akalay çok sinirlendi

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Birce Akalay çok sinirlendi

Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncunun sinirli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

11 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Birce Akalay 2014’te evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, yaralı kalbinin ilacını balet Can Tunalı’da bulmuştu. Ama 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş, Birce Akalay şubatta Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgililer önceki gün Etiler’deydi. Maskesiz ve eldivensiz gezen oyuncu, objektifleri görünce gerildi. Habercilere, “Evime dönmeme izin vermiyorsunuz” diye çıkıştı.

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