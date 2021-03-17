Magazin Birce Akalay hayranlarını heyecanlandırdı

Birce Akalay hayranlarını heyecanlandırdı

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Birce Akalay hayranlarını heyecanlandırdı

Son olarak Star TV’de yayınlanan Babil dizisi ile izlediğimiz Birce Akalay yeni dizisi için hazırlıklara başladı.

17 Mart 2021, Çarşamba 19:04 Son Güncelleme:
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Birce Akalay, Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Babil dizisi 20. bölümde final yapmıştı. Birce Akalay, dizinin final yapmasından sonra bir süre Bodrum’da dinlendikten sonra İstanbul'a dönmüştü. Akalay şimdilerde Kuş Uçuşu isimli yeni dizisi için çalışmalara başladı.

Senaryosunu Meriç Acemi’nin yazdığı dizinin cast çalışmaları sürüyor. Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğini yapacağı dizi ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. 

Oyuncunun paylaşımında “Her anının tadını çıkarabilmek için gün sayıyorum. Her geçen gün daha derinine indikçe ballanıyor Kuş Uçuşu” mesajı dizi ile ilgili merakları arttırdı.

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