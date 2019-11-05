Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı bitti

2.5 yıldır birlikte olan Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı bitti. Çift, geçen ekim ayında ikinci şans verdikleri ilişkilerini kurtaramadı

05 Kasım 2019, Salı 10:49 Son Güncelleme:
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Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı bitti

Birce Akalay, 2.5 yıldır birlikte olduğu balet Can Tunalı’yla ilişkisine son noktayı koydu.

Geçen sene ekim ayında beraberliklerine ikinci şansı veren çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Oyuncunun, ayrılık haberini sadece ailesine ve yakın çevresine söylediği öğrenildi. İkilinin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıktığı görüldü.

Projelere ağırlık verecekler

Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven’le başrolünü paylaşacağı ‘Babil’ dizisinin çekimlerine başlayan oyuncunun, bu dönem sadece projelere ağırlık vereceği konuşuluyor. (Milliyet)


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