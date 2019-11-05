Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı bitti
2.5 yıldır birlikte olan Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı bitti. Çift, geçen ekim ayında ikinci şans verdikleri ilişkilerini kurtaramadı
Birce Akalay, 2.5 yıldır birlikte olduğu balet Can Tunalı’yla ilişkisine son noktayı koydu.
Geçen sene ekim ayında beraberliklerine ikinci şansı veren çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Oyuncunun, ayrılık haberini sadece ailesine ve yakın çevresine söylediği öğrenildi. İkilinin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıktığı görüldü.
Projelere ağırlık verecekler
Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven’le başrolünü paylaşacağı ‘Babil’ dizisinin çekimlerine başlayan oyuncunun, bu dönem sadece projelere ağırlık vereceği konuşuluyor. (Milliyet)
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