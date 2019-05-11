Kanal D’nin yeni programı Benimle Söyle bu akşam Kanal D ekranlarında başlıyor. 100 jürisiyle dikkat çeken yarışmada Birce Akalay da yer alıyor. Birce Akalay yarışmada jüri üyelerine kaptanlık yapacak. Peki, Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında? İşte Birce Akalay hakkında merak edilenler…

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul`da doğdu. İlköğrenimini Kadıköy Reşat Nuri Güntekin ilkokulunda, orta öğretimini ise İstanbul Moda Koleji`nde başlayıp, Bilgi Kolejinde tamamladı. Bu sırada MEB`na bağlı Dilek Bale okulunda 13 senelik bale eğitimini bitirdikten sonra lisede Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro bölümünü seçerek Tiyatro eğitim hayatına başladı.

Mezuniyeti ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji bölümünü kazandı. Bu okulda 4 senelik örgün eğitim hayatını 2. senesinde dondurarak Star tv de çalışma hayatına başladı. 2004`te Türkiye Güzellik yarışmasında 3. seçilmesinin ardından Paris`te düzenlenen geleneksel Avrupa Güzellik yarışmasında (Miss Europe) yarı finale kaldı. Diğer yandan Star tv Spor merkezinde sunucu ve editör olarak televizyon çalışmalarını sürdürürken 2006 yılında Star tv`nin el değiştirmesi sürecinde tv8 kanalına transfer oldu. Bir yıl kadar aktif sunuculuk ve programcılık hayatına orada devam etti ve 2006 yılı güz döneminde Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünde eğitim görmeye hak kazandı ve 2010 yılında da bu eğitim kurumundan mezun oldu. Öğrenimi devam ederken tv8 kanalında televizyon çalışmalarına devam etti. Birce Akalay eğitim hayatı süresince ve sonrasında çeşitli televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklamlarda rol almıştır.

FİLMOGRAFİ

Diziler;

Küçük Ağa - Kanal D / Erler Film (2014 - günümüz) - Sinem

Böyle Bitmesin - TRT 1 / AT YApım (2013) konuk oyuncu - Aylin

Ben Onu Çok Sevdim - Atv / Pana Film (2013) - Ayhan Aydan

Yer Gök Aşk - Fox Tv / Avşar Film (2010-2012) - Havva

Kış Masalı - Atv / Most Yapım (2008) - Zişan

Alayına İsyan - TRT 1 / Sinegraf (2008) - Sevtap

Asi - Kanal D / Asis Yapım (2008) konuk oyuncu - Zeynep

Senin Uğruna - Fox Tv / ABT Film (2007) - Özlem

Kader - Star Tv / Gold Film (2007) - Lamia

Filmler;

Son Ders:Aşk ve Üniversite - M. Uğur Yağcıoğlu - (2007) - Sevim

Sizi Seviyorum - M. Uğur Yağcıoğlu - (2011) - Eda

Nefes: Vatan Sağolsun - Levent Semerci (2009) -Zeynep

Ra - Emir Mavitan - (Üniversite Kısa Film projesi 2013) konuk oyuncu - scientist 1

Hazırladığı ve Sunduğu Tv Programları;

Spor Gecesi - Star Tv (2004 - 2006)

Şampiyonlar Ligi Özel - Star Tv (2005)

Şampiyonlar Ligi Finali - Star Tv (2005) Maç önü ve sonu aktüel VIP stüdyo yayını

8.Etap - Tv8

Maç önü ve sonrası canlı yayınlar - (2006)

Sinema Dünyası - (2009)















