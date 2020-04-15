Magazin Birce Akalay paylaştı: Tam günü, tam zamanı

Birce Akalay paylaştı: Tam günü, tam zamanı

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Birce Akalay paylaştı: Tam günü, tam zamanı

Birce Akalay, her yıl nisan ayının 15. günü kutlanan "Dünya Sanat Günü" dolayısı ile bir paylaşım yaptı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 20:13 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, Instagram hikaye bölümünden "Dünya Sanat Günü" nedeniyle “Tam günü, tam zamanı. Dünya Sanat Günü kutlu olsun” diyerek mesaj yayınladı. Akalay mesajında W.Shakespeare’in Hamlet isimli oyununda bir bölümü paylaştı.

Hastalığını ilk kez açıkladı

Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde bir derginin Instagram üzerinden yapılan canlı yayınına konuk olmuş ve kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıklamıştı.

Karantina sürecinin ilk gününde başka şehirde olduğunu anlatan Akalay, “Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni ‘zamanı etkili değerlendirme’ kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük” ifadelerini kullandı.

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