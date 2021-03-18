Birce Akalay sevgilisinden ayrıldı

Birce Akalay, Şubat 2020’de eski dostu Fasih Saylan ile ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının çok iyi anlaştıklarını söyledikleri ikili, yollarını ayırdı. Birce Akalay, “İlişkimizi sonlandırdık. Ama arkadaş kalmayı başardık” diye konuştu. Oyuncu, 2012’de Murat Ünalmış’tan, 2017’de Sarp Levendoğlu’ndan boşanmıştı.