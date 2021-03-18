Birce Akalay sevgilisinden ayrıldı
Birce Akalay ile eski sevgilisi Fasih Saylan artık sadece arkadaş. Şubat 2020’de aşk yaşamaya başlayan ikili yollarını ayırdı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
18 Mart 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Birce Akalay, Şubat 2020’de eski dostu Fasih Saylan ile ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının çok iyi anlaştıklarını söyledikleri ikili, yollarını ayırdı. Birce Akalay, “İlişkimizi sonlandırdık. Ama arkadaş kalmayı başardık” diye konuştu. Oyuncu, 2012’de Murat Ünalmış’tan, 2017’de Sarp Levendoğlu’ndan boşanmıştı.