Birce Akalay’ı arkadaşları yalnız bırakmadı
37 yaşına giren oyuncu Birce Akalay, yakın dostlarının katıldığı doğum günü partisi düzenledi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
21 Haziran 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Önceki gün Birce Akalay’ın doğum günüydü. Oyuncu 37 yaşına girdi. Asmalımescit’te yakın dostlarının katıldığı bir parti düzenledi. Aralarında Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu çok sayıda arkadaşı oyuncuyu yalnız bırakmadı. Oldukça keyifli geçen partiye katılanlar, pandemi kurallarına uyarak saatlerin 21:00’i göstermesiyle mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.
Bodrum’dan dönen Nur Fettahoğlu’nun kimonoyla tamamladığı kıyafeti ve pandalı maskesi dikkat çekti.
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