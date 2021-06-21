Birce Akalay’ı arkadaşları yalnız bırakmadı

Önceki gün Birce Akalay’ın doğum günüydü. Oyuncu 37 yaşına girdi. Asmalımescit’te yakın dostlarının katıldığı bir parti düzenledi. Aralarında Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu çok sayıda arkadaşı oyuncuyu yalnız bırakmadı. Oldukça keyifli geçen partiye katılanlar, pandemi kurallarına uyarak saatlerin 21:00’i göstermesiyle mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.

Bodrum’dan dönen Nur Fettahoğlu’nun kimonoyla tamamladığı kıyafeti ve pandalı maskesi dikkat çekti.