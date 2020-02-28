Birce Akalay'ın yalnızlığı kısa sürdü
2014’te evlendiği Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanan ve ardından balet Can Tunalı ile aşk yaşayan Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
28 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Birce Akalay 2014’te evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, yaralı kalbinin ilacını balet Can Tunalı’da bulmuştu. 3 yıldır kâh barışıp kâh darılan sevgililer kısa süre önce ilişkilerine noktayı koydu. Oyuncunun yalnızlığı yine uzun sürmedi. Yeni bir maceraya yelken açtı. Önceki sevgilisi ile Yeniköy’deydi. Sahilde el ele yürüyorlardı.
Sevgilisi gül aldı
Birce Akalay tanınmamak için başına kasket takmıştı. Objektifleri fark edince telaşlandı, yüzünü saklamaya çalıştı. Kendisine gül alan sevgilisinin adını söylemek istemedi. “Özel hayatım hakkında konuşmama kararı aldım” dedi.
Taze aşıklar daha sonra araçlarına bindi. 200 metre sonra rutin trafik kontrolüne takıldılar. Direksiyon başındaki Birce Akalay’da alkol çıkmadı. Bu arada sevgilisinin tangocu olduğu iddia edildi.