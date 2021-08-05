Bireysel Java Yazılım Geliştirme Danışmanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, Ankara’da görev almak üzere iki (2) Java Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır. Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına www.csgb.gov.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilmektedir" açıklaması yapıldı.

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