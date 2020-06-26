Türkiye Biri turuncu listede aranan 2 terörist İstanbul'da yakalandı

Biri turuncu listede aranan 2 terörist İstanbul'da yakalandı

Türkiye

Biri turuncu listede aranan 2 terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist yakalandı.

26 Haziran 2020, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C’ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün hücre yapılanmasına dönük operasyonda, Ö.Y. ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.G.’nin yakalandığı bildirildi. Akşam saatlerinde Kadıköy’de bir hücre evine yapılan baskında yakalanan Ö.Y.’nin, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan teröristler listesi’nde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenildi.

İHA

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