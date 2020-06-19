Biricik Suden ve Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

Biricik Suden’in pitbull cins bir köpeği öperken verdiği poz dikkat çekti. Suden takipçilerinin merak ve korku dolu sorularına şöyle cevapladı: “Pitty bana değil, bir arkadaşıma ait. Sanıldığı gibi korkulacak bir tarafı yok. Tersine öyle sevgi dolu ki.” Bu arada kanuna göre; Pitbull beslemek yasak.

Yılanla dans

Yasemin Allen’ın da yılanla yaptığı dans önceki gün sosyal medyayı salladı. Yasemin ‘kraliyet pitonu’ cins yılanını bir arkadaşından sahiplendiğini, zararsız ve çok şirin olduğunu söyledi. Bir takipçisinin “Arkadaşların evine gelmeye korkuyordur” yorumuna ise “Sevmeye geliyorlar” diye esprili karşılık verdi.