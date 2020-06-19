Magazin Biricik Suden ve Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

Biricik Suden ve Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

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Biricik Suden ve Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

Biricik Suden’in pitbull cins bir köpeği öperken verdiği poz ve Yasemin Allen’ın da yılanla yaptığı dans sosyal medyada olay oldu.

19 Haziran 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Biricik Suden’in pitbull cins bir köpeği öperken verdiği poz dikkat çekti. Suden takipçilerinin merak ve korku dolu sorularına şöyle cevapladı: “Pitty bana değil, bir arkadaşıma ait. Sanıldığı gibi korkulacak bir tarafı yok. Tersine öyle sevgi dolu ki.” Bu arada kanuna göre; Pitbull beslemek yasak.

Yılanla dans

Yasemin Allen’ın da yılanla yaptığı dans önceki gün sosyal medyayı salladı. Yasemin ‘kraliyet pitonu’ cins yılanını bir arkadaşından sahiplendiğini, zararsız ve çok şirin olduğunu söyledi. Bir takipçisinin “Arkadaşların evine gelmeye korkuyordur” yorumuna ise “Sevmeye geliyorlar” diye esprili karşılık verdi.

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