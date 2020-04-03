MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden sevinçle zıpladığı bu fotoğrafın altına “Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. ‘Özledik’ diyen arkadaşların neşesi” notunu düştü.

'Bıktık sahte resimlerinizden, sahte neşenizden'

Bir takipçisi “Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan” diye yazdı.

'Mantıklı mı bu soru?'

Biricik Suden takipçiye “Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi” dedi. Biricik Suden’in “Mazhar nasıl?” diye soran başka bir takipçisine de cevabı şöyle oldu:

“Sağlığı yerinde olmasaydı, ben neşe içinde zıplar mıydım? Mantıklı mı bu soru?”