Birmingham gezi rehberi

Temsili monarşinin bulunduğu İngiltere,Birleşik Krallık’ı temsil eden ülke olarak gösteriliyor. Bununla birlikte tarihe gittiğimizde Kelt halklarıyla başlayan, oradan Anglus ve Sakson halklarının bir araya gelerek, ülkede Anglosakson topluluklarını oluşturması, Tudor Hanedanlığı’nın nesilden nesile hüküm sürmesi gibi hikayelerle karşılaştığımız İngiltere, kültür turizminin pek çok önemli destinasyonuna ev sahipliği yapıyor. İngiltere topraklarında her şehir, kendine özgü tarihi hikayeleri ve tarihi dokusuyla göz kamaştırıyor. St. Philip Katedrali, St. Martin Kilisesi, yerel idare konseyi konağı gibi eşsiz tarihi yapılarıyla dikkati çeken Birmingham da bu şehirlerden yalnızca biri. Bununla birlikte bir sanayi ve ticaret merkezi olan şehir, eski çağlardan günümüze bu özelliğini koruyor; ülke ekonomisini kalkındırmaya devam ediyor.

Birmingham’da ne yenir?

Michelin yıldızlı restoranları, şık lokantaları, dünya mutfağının en güzel örnekleri ile sokak lezzetlerini bulabileceğiniz Birmingham’da yemeklerin tadına doyamayacaksınız. Çiftçi pazarları, tatlı lokumları, yerel kaynaklı ürünleri sayesinde Birmingham çok farklı yemekler bulabileceğiniz bir kent. Yerel yemeklerinden bazıları şöyledir.

Birmingham Çorbası

Et suyu ve çeşitli sebzeler ile yapılan doyurucu bir et suyu çorbası.

Brummie Pastırmalı Kek

Un, tuz, tereyağı, kesilmiş domuz pastırması ve peynirle birlikte yapılan bir kek.

Birmingham‘da gezilecek yerler

Birmingham kültürel pazar yerleri, zengin tarihi, çarpıcı tarihî evleri, müzeleri ile görülmesi gereken pek çok yere sahip. Birmingham‘da gezilecek yerler arasında St. Philip Katedrali, St. Martin Kilisesi, yerel idare konseyi konağı, Thinktank Birmingham Bilim Müzesi, Motor Mirası Merkezi gibi merkezler ilk sıralarda yer almakta. Ahşap bir çiftlik evi olan Blakesley Hall ve JRR Tolkien’ın Yüzüklerin Efendisi’ne ilham olan Hall Green’deki büyüleyici Sarehole görülmeye değer yerlerden bazıları.

Shakespeare'in Doğum Yeri

William Shakespeare'in çocukluk evi, herkesin hayatında en az bir kez ayak basması gereken çok özel bir yerdir. Kostümlü kılavuzlar eşliğinde evin gezebilir, ailenin renkli tarihi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada yer alan Shakespeare'in Hazineleri sergisini de ziyaret edebilirsiniz.

Lapworth Jeoloji Müzesi

Lapworth Jeoloji Müzesi, Midlands'taki en kapsamlı fosil, mineral ve kaya koleksiyonlarına sahip. 1880 yılına dayanan bu müze, İngiltere'deki en eski uzman jeoloji müzelerinden biridir. Fosillerden volkanlara, elmastan dinozorlara kadar müze her yaştan ziyaretçiye yönelik içeriğe sahip. Koleksiyonunda 250.000'den fazla örnek bulunmakta. Kayalar, fosiller ve minerallerin yanı sıra, erken jeolojik haritaların, ekipmanların, zoolojik örneklerin ve taş baltaların büyük koleksiyonlarını burada görebilirsiniz.

Black Country Living Museum

Ödül kazanan Black Country Living Museum'u ziyaret ederek, 300 yıllık geçmişe tanık olabilirsiniz. İngiltere'deki en sıra dışı açık hava müzelerinden biri olan müze, ziyaretçilerini geçmişin manzaralarına, seslerine, kokusuna ve zevklerine götürmektedir. Burada orijinal dönemdeki gibi görünen dükkânları ve evleri keşfedin. Müzenin kostümlü karakterleri ile dünyanın en ağır sanayileşmiş kentlerinden birinde yaşamanın ve çalışmanın nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz.

Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi

Müze ilk olarak 1885 yılında açıldı. Dünya klasmanında 40'tan fazla galeri bulunan müze şehir merkezinde şehrin simgesel yapısında yer almakta. Burası, dünyadaki en büyük Raphaelite koleksiyonunun bir parçası olan Pre-Raphaelite tablolarıyla ünlüdür. Kendine ait özel galeride bulunan en büyük Anglo-Saxon altın bulvarı olan Staffordshire Hoard'ın büyüleyici hikayesini keşfedebilirsiniz.

Winterbourne Evi ve Bahçesi

Birmingham şehir merkezinin koşuşturmacasından sıyrılıp, sakin bir gün geçirmek için gidilebilecek olan bu yer, şehir merkezine sadece üç kilometre uzaklıkta. Edwardian evi ve Winterbourne bahçeleri hem aileler hem de çiftler için rahatlama alanı. 6,000'den fazla bitki türünün ve çarpıcı bir Japon köprüsünün bulunduğu yedi dönümlük botanik bahçesi var.

Ulusal Deniz Yaşamı Merkezi

Binlerce inanılmaz deniz canlılarına ev sahipliği yapan Ulusal Deniz Yaşamı Merkezi'nde penguenler, dev deniz kaplumbağaları hatta köpekbalıkları bulunmakta.

Cadbury Dünyası

Birmingham New Street'ten trenle 10 dakikadan biraz daha uzun bir sürede, Bournville'deki Cadbury World çikolata endüstrisinin merkezine gidilebilir. Willy Wonka-esque çikolatalarını görme şansına sahip olabilirsiniz. Aslında çikolata üretimi ile alakası olmayan kent, ticari faaliyetleri sırasında kakao ile tanıştıktan sonra çikolata üretimine başladı. Geçmişte sömürge ülkelerden buraya gelen kakao çekirdeklerini işleyerek başlayan bu üretim zamanla zenginleşti.



