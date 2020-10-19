ABD’de 3 Kasım 2020’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesinde herkes hangi adayın seçimlerden galip çıkacağını merak ediyor. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri nedeniyle Avrupa Birliği dahil birçok birlik ve ülke vereceği kararları bir süre askıda bırakma kararı almış durumda. Özellikle AB’nin İran ve diğer meseleler konusunda Ocak 2020’ye kadar beklemeyi tercih ettiği belirtilirken ünlü analistler seçimlerin piyasalar üzerinde çok ciddi etkilerinin olabileceğine işaret ediyorlar.

Buna ek olarak Bitcoin, Ağustos ayında 12.500 dolara yükseldikten sonra durgunlaştı. Önde gelen kripto para birimi şu anda orta vadeli aralığın ortasında 11.300 ila 11.400 dolar aralığında işlem görüyor. Bazıları bu fiyat hareketinin açıkça zirveye yaklaşan bir kripto para birimine ait olduğunu düşünürken, bir analist kripto para biriminin daha yükselmeye hazır olduğunu ifade ediyor.

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