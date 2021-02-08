Bitcoin, Tesla açıklamasıyla yükselişe geçti

Önceki pazartesi yükselişe geçen Bitcoin, hafta sonunu 40 bin dolarla bitirmişti. Yükselişinin küçük de olsa süreceği beklenen, en kötü ihtimalle ise değer kaybetmeyeceği tahmin edilen Bitcoin, haftaya kötü başlamıştı. Büyük düşüşle 38 bin dolar seviyesine gerileyerek başlayan kripto para birimi, şu an kısa sürede yüzde 5 arttı. Bitcoin uzun süredir olduğu gibi dalgalı seyretmeyi sürdürüyor.

Bitcoin, Elon Musk'ın Twitter bio'suna ismini eklemesi nedeniyle bir anda fırlamıştı. Daha sonra düştü fakat Elon Musk'ın Tesla açıklamaları kuru yine dalgalandırdı.



