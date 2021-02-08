Bilim & Teknoloji Bitcoin, Tesla açıklamasıyla yükselişe geçti

Bitcoin, Tesla açıklamasıyla yükselişe geçti

Bilim & Teknoloji

Bitcoin, Tesla açıklamasıyla yükselişe geçti

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın Bitcoin ve Dodgecoin üzerine attığı twit'ler nedeniyle iki para birimi de adeta uçuşa geçmiş, ancak bu sabah Bitcoin haftaya sıkı bir düşüşle başlamıştı. Elon Musk'ın Tesla açıklaması ile Bitcoin yarım saatte yüzde 5 artış gösterdi ve tekrar uçuşa geçti.

08 Şubat 2021, Pazartesi 14:43 Son Güncelleme:
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Önceki pazartesi yükselişe geçen Bitcoin, hafta sonunu 40 bin dolarla bitirmişti. Yükselişinin küçük de olsa süreceği beklenen, en kötü ihtimalle ise değer kaybetmeyeceği tahmin edilen Bitcoin, haftaya kötü başlamıştı. Büyük düşüşle 38 bin dolar seviyesine gerileyerek başlayan kripto para birimi, şu an kısa sürede yüzde 5 arttı. Bitcoin uzun süredir olduğu gibi dalgalı seyretmeyi sürdürüyor.

Bitcoin, Elon Musk'ın Twitter bio'suna ismini eklemesi nedeniyle bir anda fırlamıştı. Daha sonra düştü fakat Elon Musk'ın Tesla açıklamaları kuru yine dalgalandırdı.


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