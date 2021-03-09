ABD'de hafta sonu kabul edilen ve14 Mart'a imzalanıp onaylanması beklenen teşvik paketinin yarattığı iyimserlikle desteklenen kripto para 54 bin 452 dolara kadar yükseldi. Kripto paralara kurumsal yatırımcı talebinin artabileceği haberleri ile ünlü yatırımcıların destek açıklamalarının da Bitcoin yükselişine etki eden unsurlar arasında olduğunun altı çiziliyor.

Bitcoin fiyatı halihazırda günlük yüzde 7.3 artışla 54 bin 214 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Soros ve Morgan Stanley, Bitcoin odaklı teknoloji şirketi NYDIG'a yatırım yaptılar. Soros Fund Management ve Morgan Stanley'in aralarında olduğu bir takım yatırım devleri, alternatif varlık yönetim şirketi Stone Ridge'nin Bitcoin alınındaki bağlı ortaklığı olan teknoloji şirketi NYDIG'a yatırımda bulundu.







