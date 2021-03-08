Yayınlana yeni bir makaleye göre, 2011 yılında hayatını kaybeden Len Sassaman, Satoshi Nakamoto olarak bilinen Bitcoin'in anonim yaratıcısının kendisi.

Kriptografi uzmanı Sassaman’ın Bitcoin’in temelini oluşturan açık anahtarlı kriptografide uzman olduğunu ve hem internet hem de Bitcoin’in temeli olan TCP/IP protokolünü geliştiren İnternet Mühendisliği Görev Gücü'nün bir parçası olduğunu belirten teori, Satoshi'nin son iletişimini Sassaman'ın 3 Temmuz 2011'deki ölümünden sadece iki ay önce gerçekleştirdiğini hatırlatıyor.

Sassaman, PGP (Pretty Good Privacy) şifrelemesinin geliştirilmesine yardımcı olmak için Network Associates'e katıldığında Hal Finney ile tanıştı. Finney ise Satoshi'den Bitcoin alan ilk kişiydi.

Satoshi ile Sassaman arasındaki bir başka kesişim noktası ise Avrupa oldu. Sassaman’ın Bitcoin’in geliştirildiği sırada Belçika’da yaşadığını belirten teori, benzer şekilde Satoshi’nin de Bitcoin üzerinde çalışırken Avrupa’da olduğunun bilindiğini belirtiyor ve “Garip bir şekilde Sassaman, bir Amerikalı olmasına rağmen Satoshi ile aynı İngiliz İngilizcesini kullandı” diyor.