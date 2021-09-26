Doğa Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için elektronik yöntem

Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için elektronik yöntem

Doğa

Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması için elektronik yöntem

Bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, elektronik ortamda da başvuru yapabilecek.

26 Eylül 2021, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyen kişi ve kuruluşların başvuruları, elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca oluşturularak elektronik ortamda sunulan belgeler, başvuru sahibinden veya kuruluşlardan istenmeyecek.

AA

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