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Bitkin bulduğu puhu kuşunu tedavi edip görevlilere teslim etti

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Beycan Onat, evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu puhu kuşunu 3 gün besledi. Onat, veteriner hekime gösterdiği kuşa vitaminlerini de verdikten sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim etti

07 Mart 2019, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Bitkin bulduğu puhu kuşunu tedavi edip görevlilere teslim etti

Erzurum Oltu'da yaşayan Beycan Onat (54) bahçedeki kargaların çıkardığı sesler üzerine uyandı. Dışarı çıkan Onat, bahçede puhu kuşunu gördü. Uçamayan kuşun kanadının kırık olduğunu düşünen Beycan Onat, ilçedeki veteriner hekim Mehmet Çalışkan’a götürdü.

Veteriner hekim tarafından muayene edilen kuşun kanadının sağlam olduğu, açlık ve vitaminsizlik sebebiyle bitkin düştüğü belirlendi.

3 GÜN BAKTI

Veteriner hekim Mehmet Çalışkan’ın yazdığı ilaçları alan Onat, puhu kuşuyla birlikte evinin yolunu tuttu. Kuşa evinde 3 gün bakarak ilaçlarını veren Onat, ilçedeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)

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