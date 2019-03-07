Bitkin bulduğu puhu kuşunu tedavi edip görevlilere teslim etti Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Beycan Onat, evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu puhu kuşunu 3 gün besledi. Onat, veteriner hekime gösterdiği kuşa vitaminlerini de verdikten sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim etti