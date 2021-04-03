Türkiye Bitlis'te bir okulda uzaktan eğitim kararı

Bitlis'te bir okulda uzaktan eğitim kararı

Türkiye

Bitlis'te bir okulda uzaktan eğitim kararı

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

03 Nisan 2021, Cumartesi 09:12 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı, Saidi Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama kapsamında gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince alınacağı kaydedildi.

AA

 

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