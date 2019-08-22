Bitmeyen zulüm! Yine bitkin bir at, yine fayton eziyeti

Bitmeyen zulüm! Yine bitkin bir at, yine fayton eziyeti Büyükada’da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. Atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki göstermekten kendini alamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.