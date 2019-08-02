Bitter çikolata antidepresan etkisi yapıyor

Tüm uzmanlar tatlıların sağlığımıza zararlı olduğunu ve uzun yaşamak için şeker tüketiminden vazgeçmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ancak bitter çikolata tüm ürünler arasında farklı bir yere sahip çünkü sağlık açısından faydaları defalarca kanıtlandı. Acaba çikolata sağlığa olan tüm yararlı etkilerinin yanı sıra zihnimizi de koruyor olabilir mi? İngiliz bilim insanları 13000 kişiyle yürüttükleri bir araştırmada bitter çikolatanın zihin sağlığına etkisini inceledi.

Bu araştırmaya göre süt içermeyen bitter çikolata tüketenlerin depresyona girme riski tüketmeyenlere göre %58 daha düşük çıktı. Çünkü çikolata içerdiği maddeler sayesinde beyinde mutluluk sarhoşluğu etkisi yaratıyor. Bu da zihnimizi depresyondan uzak tutuyormuş...