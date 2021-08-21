Bilim & Teknoloji Black Myth: Wukong’tan yeni oynanış videosu geldi

Black Myth: Wukong’tan yeni oynanış videosu geldi

Bilim & Teknoloji

Black Myth: Wukong’tan yeni oynanış videosu geldi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Game Science’ın yaptığı geçtiğimiz yıl duyurulan Black Myth: Wukong’tan oynanış videosu paylaşıldı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda Unreal Engine 4 ile geliştirildiği açıklanan oyunun Unreal Engine 5'e geçiş yaptığı duyuruldu. Unreal Engine 5’in etkisi de net bir şekilde gözüküyor Ayrıca oyunun DLSS desteğine sahip olduğu da belirtildi.

Oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Çıkış yapacağı platformlar olarak da “tüm ana akım konsollar ve PC” deniliyor.


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