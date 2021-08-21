Black Myth: Wukong’tan yeni oynanış videosu geldi

Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda Unreal Engine 4 ile geliştirildiği açıklanan oyunun Unreal Engine 5'e geçiş yaptığı duyuruldu. Unreal Engine 5’in etkisi de net bir şekilde gözüküyor Ayrıca oyunun DLSS desteğine sahip olduğu da belirtildi.

Oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Çıkış yapacağı platformlar olarak da “tüm ana akım konsollar ve PC” deniliyor.



