Hollywood’un gözde çifti, Amerika'da, evsiz ve kaçak gençlere barınma, yiyecek, acil kriz bakımı ve bir dizi başka hizmetler sunan Covenant House adlı kurumun Vancouver ve Toronto’daki şubelerine 250 biner dolar bağışta bulundu. Haber, kurumun resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Bu, üç çocuklu ünlü çiftin ilk büyük bağışı değil.

Geçen yıl ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan derneklere 2 milyon dolarlık bağış yapan çift, bu yıl corona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.

"Çocuklarımızı farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştireceğiz"

Çift ayrıca ABD’de yükselen ırkçılık karşıtı protestolar esnadında kısa adı NAACP olan Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik’e 200 bin dolar bağışlamıştı.

Blake Lively o dönemde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Çocuklarımızı farklı hukuk kurallarına hazırlama konusunda endişelenmek zorunda kalmadık ya da arabada kenara çekilirsek ne olabileceğini düşünmedik. O hayatı her gün yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir korku ve öfkeyi hayal bile edemeyiz. Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum” ifadelerini kullanmış, kızlarını ırkçılık karşıtı, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştireceğini belirtmişti.





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